Nieuwe ov-pas ook in winkels te koop

AMERSFOORT (ANP) - De nieuwe ov-pas is ook in fysieke winkels te koop, meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVpay, dat de huidige chipkaarten vervangt.

Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Vervanger OVpay maakt het naast betalen met de ov-pas ook mogelijk om in- en uit te checken met de betaalpas of de mobiel.

Tot nu toe was het alleen mogelijk om de ov-pas online aan te schaffen of bij een aantal loketten van vervoersbedrijven. Vanaf vrijdag is de pas ook beschikbaar in 550 vestigingen van Primera, zodat digitaal minder ervaren mensen ze ook kunnen kopen. Het saldo voor de in winkels verkrijgbare ov-passen kan ook contant worden opgeladen.