Eternit betoogt dat asbeststrafzaak al jaren is verjaard

ALMELO (ANP) - Bouwmaterialenbedrijf Eternit vindt dat de asbeststrafzaak van het Openbaar Ministerie tegen het bedrijf al jaren is verjaard. De advocaat die de onderneming heeft ingeschakeld, heeft vrijdag bij de rechtbank in Almelo daarom een verzoek neergelegd om de vraag van verjaring eerst voor te leggen aan de Hoge Raad. "Als de Hoge Raad het met mij eens is, is er helemaal geen zaak", lichtte hij bij de rechtbank toe aan het ANP.

Justitie besloot vorig jaar het bedrijf uit Goor te vervolgen voor de dood van drie mensen die ziek werden door langdurige blootstelling aan kankerverwekkende asbestvezels. Volgens het OM heeft Eternit werknemers in het verleden willens en wetens ernstige gezondheidsrisico's laten lopen.

Eternits advocaat Daan Doorenbos onderstreepte echter dat het bedrijf sinds de instelling van het asbestverbod in 1993 al niet meer met asbest werkt. In zijn ogen is de zaak daarom uiterlijk in 2013 verjaard. Het OM vond echter dat moet worden gekeken naar het moment dat de mensen ziek zijn geworden. Het jongste slachtoffer overleed in 2014 aan asbestkanker.