Nieuwe records op Wall Street door meevallende inflatiecijfers

Economie
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 22:24
anp241025194 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger geëindigd en bereikten nieuwe recordslotstanden. Beleggers reageerden opgelucht op inflatiecijfers over september, die lager uitvielen dan verwacht. Door de meevallende cijfers nam de hoop op een renteverlaging door de Federal Reserve verder toe.
Uit de inflatiecijfers, die eigenlijk al vorige week gepubliceerd moesten worden, kwam onder meer naar voren dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten vorige maand met 0,3 procent zijn gestegen. De inflatie is belangrijk bij het rentebesluit van de Fed. De eerstvolgende rentevergadering vindt volgende week plaats. ING-econoom James Knightley verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente in de VS dan met een kwart procentpunt zal verlagen.
De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger tot 47.207,12 punten. De brede S&P 500-index sloot 0,8 procent hoger op 6791,69 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 1,2 procent naar 23.204,87 punten.
