ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Miljardairs en grote bedrijven financieren balzaal Witte Huis

Economie
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 22:30
anp241025195 1
WASHINGTON (ANP) - Het Witte Huis heeft een lijst gepubliceerd van donateurs die hebben bijgedragen aan de nieuwe balzaal van president Donald Trump. Het gaat om rijke particulieren als hedgefundmanager Stephen Schwarzman en oliebaron Harold Hamm. Ook bedrijven uit onder meer de tech- en defensiesector, zoals Amazon, Google, Lockheed Martin, Microsoft en Palantir, dragen bij.
De kosten van de geplande balzaal van 8300 vierkante meter worden geschat op 300 miljoen dollar (zo'n 260 miljoen euro), aldus het Witte Huis. Behalve op de kosten is er kritiek op de sloop van de decennia-oude oostvleugel van het Witte Huis om plaats te maken voor het project.
Naar verwachting vernoemt Trump de nieuwe balzaal naar zichzelf, bericht de zender ABC News. Ambtenaren zouden het al over de President Donald J. Trump Ballroom hebben.
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

ANP-540087103

Peilingen na SBS6-debat: wie won, wie verloor en wat verandert er echt?

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

shutterstock_2287651373

Mensen met hoge emotionele intelligentie zeggen dit elke dag

Loading