Miljardairs en grote bedrijven financieren balzaal Witte Huis

WASHINGTON (ANP) - Het Witte Huis heeft een lijst gepubliceerd van donateurs die hebben bijgedragen aan de nieuwe balzaal van president Donald Trump. Het gaat om rijke particulieren als hedgefundmanager Stephen Schwarzman en oliebaron Harold Hamm. Ook bedrijven uit onder meer de tech- en defensiesector, zoals Amazon, Google, Lockheed Martin, Microsoft en Palantir, dragen bij.

De kosten van de geplande balzaal van 8300 vierkante meter worden geschat op 300 miljoen dollar (zo'n 260 miljoen euro), aldus het Witte Huis. Behalve op de kosten is er kritiek op de sloop van de decennia-oude oostvleugel van het Witte Huis om plaats te maken voor het project.

Naar verwachting vernoemt Trump de nieuwe balzaal naar zichzelf, bericht de zender ABC News. Ambtenaren zouden het al over de President Donald J. Trump Ballroom hebben.