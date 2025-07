Nieuwe records S&P 500 en Nasdaq, Tesla flink lager na cijfers

NEW YORK (ANP) - De breed samengestelde S&P 500-index en de technologiegraadmeter Nasdaq stegen donderdag op de aandelenbeurzen in New York naar nieuwe recordniveaus, mede geholpen door winsten voor onder meer Google-moederbedrijf Alphabet en AI-chipconcern Nvidia. Tesla was juist een flinke daler op Wall Street na tegenvallende kwartaalresultaten van de fabrikant van elektrische auto's.

Tesla eindigde ruim 8 procent in het rood. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal fors minder winst. Tesla maakte eerder al bekend in het tweede kwartaal ruim 13 procent minder auto's te hebben verkocht. Het bedrijf lijdt onder meer onder de ophef rond topman Elon Musk en ook de felle concurrentie op de markt voor elektrische auto's.

Alphabet won 1 procent. Het concern wist de kwartaalwinst opnieuw flink op te voeren, vooral dankzij groei van de bekende zoekdienst en de clouddiensten. Nvidia werd 1,7 procent meer waard, net als Amazon.

De S&P 500 steeg 0,1 procent tot 6363,35 punten en de Nasdaq klom 0,2 procent tot 21.057,96 punten. De Dow-Jonesindex daalde echter 0,7 procent tot 44.693,91 punten.

Beleggers in New York verwerkten ook veel andere bedrijfsresultaten. Zo ging techconcern IBM 7,6 procent omlaag door een tegenvallend kwartaalbericht. Dow kelderde 17,5 procent. Het chemieconcern leed in het afgelopen kwartaal voor het eerst in vijf jaar verlies als gevolg van de onzekerheid rond de tarieven van president Donald Trump.

American Airlines zakte 9,6 procent. De luchtvaartmaatschappij gaf een teleurstellende verwachting af voor het huidige kwartaal en waarschuwde voor een mogelijk verlies in het hele jaar. Speelgoedmaker Mattel, vooral bekend van Barbie, werd 16,4 procent lager gezet vanwege tegenvallende kwartaalprestaties. Chipotle Mexican Grill leverde meer dan 13 procent in. De fastfoodketen presteerde afgelopen kwartaal in lijn met de verwachtingen, maar werd somberder over de omzetgroei in het hele jaar.

Chipconcern Intel verloor 3,7 procent in aanloop naar de cijfers die na het slot van de beurshandel op Wall Street worden gepubliceerd.