Tennisser Van de Zandschulp in halve finales in Kitzbühel

KITZBÜHEL (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zijn goede vorm op het ATP-toernooi van Kitzbühel doorgetrokken. De 29-jarige Nederlander versloeg in de kwartfinales de Braziliaan Thiago Seyboth Wild in twee sets: 7-6 (2) 6-2. Van de Zandschulp sloeg toe op zijn derde wedstrijdpunt.

Voor een plek in de finale moet Van de Zandschulp zien af te rekenen met Aleksandr Boeblik . De als eerste geplaatste Kazach won van zijn landgenoot Aleksander Sjevtsjenko (6-4 6-2).

Het is voor Van de Zandschulp de eerste keer in ruim twee jaar dat hij bij de laatste vier tennissers van een ATP-toernooi zit. Hij verloor in april 2023 de finale in München van de Deen Holger Rune.