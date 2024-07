Nieuwe stunt: gerafeld festivalbandje te koop voor 3500 euro

Sommige mensen komen in het najaar terug naar school met een pols vol festivalbandjes: hét bewijs dat je een wilde zomer hebt gehad. Mocht je nu niet zo'n zin hebben om op blubberige festivalweides te bivakkeren dan kun je zo'n bandje ook kopen. Balenciaga verkoopt ze voor 3500 euro per stuk.

Het modemerk noemt de armbandjes ' raver used bracelets ' en presenteerde ze afgelopen week in Parijs. Behalve de bandjes met een gedragen en versleten uitstraling zijn er ook nieuwe exemplaren te koop. Die kosten nog 1000 euro meer.

Online kunnen de peperdure bandjes op weinig enthousiasme rekenen. "Waarom ga je dan niet gewoon naar een festival?" klinkt het. Anderen noemen het 'dure troep', 'onacceptabel' en vinden dat 'de wereld een beetje gek is geworden'.

"De prijs staat in dit geval volledig los van wat het is", reageert reclamestrateeg Hugo van den Hurk bij RTL Nieuws. "Mensen kopen het vanwege de uitstraling, het komt exclusief en duur over. Ook speelt het in op een statusbehoefte. Mensen die vermogend zijn kunnen dat zo aan de rest van de wereld laten zien."