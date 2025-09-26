Nieuwe tarieven VS voor vrachtwagens, medicijnen en keukenkastjes

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuwe ronde van zogenoemde straftarieven aangekondigd op een breed scala aan geïmporteerde goederen. De Verenigde Staten zouden lijden onder "grootschalige overstroming door deze producten vanuit andere landen", zei Trump op Truth Social.

De Verenigde Staten gaan invoerheffingen van 100 procent opleggen op geïmporteerde merkgeneesmiddelen, van 25 procent op zware vrachtwagens en 50 procent op keukenkastjes. Trump zei ook dat hij volgende week een tarief van 50 procent heft op badkamermeubels en een tarief van 30 procent op gestoffeerd meubilair.

Het nieuwe tarief op merk- of gepatenteerde farmaceutische producten is van toepassing op alle import, tenzij het importerende bedrijf al is begonnen met de bouw van een productielocatie in de VS, aldus Trump.

Alle nieuwe heffingen gaan in op 1 oktober.