Marjolein Faber spreekt: ‘Schoof faalde, VVD frustreerde mijn werk. Ik was een goede minister’

Ze denkt dat vooral de VVD er op uit was dat ze een mislukking werd. "Ik ben van mening dat de VVD liever niet had dat het succesvol zou worden dat een PVV-asielminister zoiets in zo’n korte tijd voor elkaar zou boksen.”

‘VVD wilde niet dat ik zou slagen’

Neem de lintjes-affaire. Faber wilde niet verantwoordelijk zijn voor een koninklijk compliment aan vrijwilligers die vreemdelingen helpen. Volgens Schoof konden ze dat stiekem oplossen. Door een andere minister te laten tekenen. „Ja, die zei: je kunt het tekenen, het is allemaal vertrouwelijk. Maar ik dacht: alles komt altijd uit. Ik ga dat ook niet stiekem doen. Daar hou ik niet van. Dat zit helemaal niet in mijn aard.” Faber vindt dat Schoof haar ook toen in de steek liet door niet iets te verzinnen. „Dat had ik van de minister-president verwacht. Op zijn ministerie zitten heel slimme ambtenaren. Dan was het gewoon opgelost geweest.”

„Het punt was dat de PVV-ministers niet altijd werden geïnformeerd. Die 3,5 miljard euro voor Oekraïne, daar wisten wij niks van. Die NAVO-norm van 5 procent, daar wisten wij niks van. Maar wij waren wel de grootste coalitiepartij en dit waren allemaal van die VVD-dingen.”

‘Faber: ‘Ik kon het wel, ik liet me niet gek maken’’

De Telegraaf: U bent ook kritisch op NSC en VVD, ambtenaren, de oppositie. Het is eigenlijk: alles en iedereen is tegen de PVV. Wat waren uw missers?

„Ik heb mijn eerste grote debat niet goed gedaan. En ik heb natuurlijk nu wel beter inzichtelijk hoe het werk op zo’n ministerie gaat: hoe de hazen lopen, zal ik maar zeggen.”

De Telegraaf: U schrijft in uw boek over de advertentie die ambtenaren plaatsten omdat ze het niet eens waren met uw lintjesbesluit.

„Die advertentie was natuurlijk niet leuk, want dan val je in feite wel je eigen minister af. Zulke obstructie gebeurde wel vaker. Als ik dingen bijvoorbeeld wilde laten uitzoeken. Ik had op een bepaald moment een boekje en daar schreef ik de datum in en dan: deze vragen heb ik uitgezet bij die. Af en toe pakte ik dat boekje en dan ging ik kijken: wat is er al ingewilligd?”

De Telegraaf: de ambtenaren waren ook al tegen u

„Of ze schoven het op de lange baan. Het ging allemaal traag. Het kan ook zijn dat ze er niet aan toekwamen. Premier Schoof had mij beloofd dat er extra juristen zouden komen. Volgens mij zijn ze nog steeds niet gearriveerd. En voor de kerst werd mijn halve team woordvoerderteam afgebroken, die werden gewoon weggehaald.”„

En dan de bordenkwestie: Faber ging borden plaatsen bij azc's om bewoners duidelijk te maken dat ze niet welkom waren. De borden kwamen er niet. Een rel daarover wel.

„Die borden, dat is wel leuk, want dat is uit het ministerie gelekt. Ik wilde het nog helemaal niet naar buiten brengen, want ik was nog niet zover. In Denemarken stonden er wel borden, maar die hadden een iets andere strekking. Wat het precies was, dat weet ik niet meer. Maar een ambtenaar hoort dienstbaar te zijn.”

„De noodwet was wel een dingetje. De wet moest volgens het hoofdlijnenakkoord ’dragend gemotiveerd’ zijn. Het venijn zit natuurlijk in het woordje ’dragend’. Want wat voor mij te dragen is, is voor iemand anders misschien niet te dragen.”

Waarom de noodwet er niet kwam: „NSC wilde niet, dat is duidelijk. En stel dat die noodwet erdoor was gekomen, dan had de VVD na tien jaar aan de knoppen te hebben gezeten wel in zijn hemd gestaan. Ik ben van mening dat de VVD liever niet had dat het succesvol zou worden dat een PVV-asielminister zoiets in zo’n korte tijd voor elkaar zou boksen. De VVD'ers hielpen mij niet. Niets doen, kan ook een vorm van frustreren zijn.”

„Ik ging met een positieve grondhouding het kabinet in. Dat meen ik serieus, want wat ik niet meen, dat zeg ik niet. Maar gaandeweg werd het allemaal steeds lastiger. En dat wij anderen niks gunden? Ik zal een voorbeeld geven. Hoe heet ze nou? Sophie Hermans. Die zat op klimaat en groene groei. Nou, dat is geen PVV-onderwerp. Maar ik heb ook tegen Sophie gezegd: van mij heb je geen last.”

Hoe kwam het u ter ore dat het kabinet was gevallen?

„Ik zat die dag op mijn werkkamer, want ik was gewoon lekker aan het doordieselen. Toen kwam mijn secretaresse binnen en zei dat het kabinet was gevallen. Toen dacht ik: we gaan nog demissionair doordieselen. Maar al snel hoorde ik dat alle PVV-ministers werden teruggetrokken.”

Zelfs de zus van Marjolein doet naar omdat ze PVVer is.

„Ja, dat schuurde wel. Ze werd er niet warm van. Dat is niet leuk. Voor mij is familie familie,maakt niet uit wat je stemt. Dat is voor mij onvoorwaardelijk. Niet iedereen is zo.”

De Telegraaf: vond u uzelf een goede minister?

„Ik kon het wel, ja. Ik had in ieder geval de energie ervoor. Ik liet me niet gek maken. Ik ging het gewoon doen.”