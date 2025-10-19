ECONOMIE
Nieuwe topvrouw DB wil kwakkelende spoorbedrijf flink hervormen

Economie
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 9:45
anp191025055 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De nieuwe topvrouw van Deutsche Bahn (DB) wil het kwakkelende spoorbedrijf volledig hervormen en de kwaliteit flink verbeteren. Evelyn Palla, die het staatsbedrijf sinds 1 oktober leidt nadat de Duitse regering de vorige topman in augustus ontsloeg, wil onder meer bezuinigingen doorvoeren op het hoofdkantoor en de bureaucratie verminderen.
"We gooien het roer om: ik richt me op een compleet nieuwe start", zei Evelyn Palla tegen de krant Bild am Sonntag. "Ik beoordeel elke functie op zijn toegevoegde waarde voor onze klanten." Ook liet ze weten dat veel besluiten niet meer vanuit het hoofdkantoor van DB in Berlijn zullen worden genomen. "Ik laat de mensen op de werkvloer de beslissingen nemen. Zij zijn de ruggengraat van ons bedrijf. Ook zij verdienen een nieuwe start."
Het Duitse spoor is de afgelopen jaren fors achteruitgegaan. Reizigers klagen vaak over lange vertragingen en geannuleerde treinen. Vorig jaar was bijna 40 procent van de langeafstandstreinen te laat.
