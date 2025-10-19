Daar zijn de Orioniden weer: komende week kans op maximaal 30 vallende sterren per uur

Liefhebbers van vallende sterren kunnen deze woensdag aanduiden op hun kalender. De meteorenzwerm Orioniden bereikt op 22 oktober immers zijn hoogtepunt. In de vroege ochtend kan je tot wel 30 vallende sterren per uur aan de hemel waarnemen.

De Orioniden zijn meteoren die afkomstig zijn van de beroemde komeet Halley. Telkens wanneer deze komeet in de buurt van de zon komt, laat hij een spoor van puin achter. Wanneer de aarde door zo'n zwerm beweegt, komen die stukjes met enorme snelheid onze atmosfeer binnen: ongeveer 240.000 kilometer per uur. In de atmosfeer branden ze op, waardoor een lichtspoor ontstaat dat wij als een vallende ster waarnemen.

Beste kijktijd

Het ideale moment om naar de Orioniden te kijken is woensdag 22 oktober rond zes uur in de ochtend. Dan staan de meteoren het hoogst aan de hemel en zijn er naar schatting zo'n 30 per uur zichtbaar. De naam Orioniden komt doordat de meteoren vanuit ons perspectief uit het sterrenbeeld Orion komen.

Voor het waarnemen van vallende sterren heb je geen telescoop of verrekijker nodig. Het blote oog werkt het beste. Zoek een donkere plek op, ver van straatverlichting. Daar zijn veel meer meteoren zichtbaar.

Er is ten slotte goed nieuws voor nachtbrakers: de maan zit dit jaar niet in de weg, omdat het een nieuwe maan is. Ook hoef je niet per se woensdag naar buiten. Heel de week lang zijn er flink wat meteoren te zien.