Nieuwssite: Apple in beroep tegen EU-eis om informatie te delen

BRUSSEL (ANP) - Apple heeft beroep aangetekend tegen de specificaties van de Europese Commissie over de naleving van de zogeheten interoperabiliteitsvereisten. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van bronnen. Deze vereisten verplichten het Amerikaanse techbedrijf gebruikersinformatie te delen met externe ontwikkelaars als onderdeel van de Europese wet digitale markten (DMA).

De deadline om in beroep te gaan tegen deze specifieke vereiste was 30 mei. Apple blijft zich krachtig verzetten tegen de vereisten van de DMA, die het bedrijf naar eigen zeggen dwingen om zijn intellectueel eigendom op te geven en de privacy van gebruikers in gevaar te brengen.

De interoperabiliteitsvereisten moeten andere apparaatfabrikanten en app-ontwikkelaars toegang geven tot Apple-functies die normaal gesproken exclusief zijn voor Apple-producten. Het gaat bijvoorbeeld om wifi-koppeling en meldingen op smartwatches en headsets van andere fabrikanten.