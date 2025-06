Verstappen betuigt spijt na incident met Russell: 'Had niet mogen gebeuren'

Er trad kortsluiting op in het brein van Max Verstappen nadat de Grand Prix van Spanje langzaam uit zijn handen glipte. De Nederlander reed zijn concurrent George Russell moedwillig aan en zette hem daarna op social media nog te kakken ook. Maar na een nachtje slapen trekt hij alsnog het boetekleed aan.

Verstappen kreeg tien seconden tijdstraf en drie extra strafpunten op zijn racelicentie na zijn botsing met Russell. Zodoende werd hij teruggezet tot plek 10, en erger nog: als hij nog een strafpunt krijgt, mag hij een wedstrijd niet meedoen. Dat zal ongetwijfeld de nekslag betekenen in zijn strijd om titelprolongatie.

Frustratie

De frustraties liepen hoog op door een blunder van zijn team bij een safetycar-situatie. Hij kreeg harde banden aangemeten waardoor een aantal rijders hem voorbij reden bij de herstart. Even later kreeg hij van zijn crew te horen dat hij zijn positie terug moest geven aan Russell na een eerder duel, maar dat bleek achteraf volgens de stewards helemaal niet nodig. Toen sloegen de stoppen door bij de viervoudig wereldkampioen en reed hij in de flank van de Brit.

“We hadden een spannende strategie en een goede race in Barcelona, tot de safety car-situatie”, schrijft Verstappen op social media. “Onze bandenkeuze tot het einde en enkele manoeuvres na de herstart van de safety car zorgden voor frustratie, wat leidde tot een actie die niet goed was en niet had mogen gebeuren. Ik geef altijd alles voor het team en de emoties kunnen hoog oplopen. Je wint soms samen, je verliest soms samen. Tot de volgende race in Montréal.”