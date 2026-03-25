Nieuwssite: deze week aanvraag voor beursgang SpaceX

NEW YORK (ANP/AFP/BLOOMBERG) - SpaceX, het commerciële ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat mogelijk deze week een aanvraag indienen voor een beursgang in New York. Dat meldt de technieuwssite The Information. Met die beursgang zou dan 75 miljard dollar opgehaald moeten worden. Daarmee zou het de grootste beursgang ooit worden.

Op de financiële markten wordt al langer met spanning uitgekeken naar een beursgang van SpaceX. Eerder werd nog door media gemeld dat SpaceX op een opbrengst van 50 miljard dollar mikte. De grootste beursgang tot nu toe is die van Saudi Aramco. Het Saudische staatsolieconcern haalde in 2019 meer dan 29 miljard dollar op bij de beursgang in Riyad.

In februari nam SpaceX nog xAI, de start-up voor AI van Musk, over. Musk wil onder meer datacenters voor kunstmatige intelligentie in de ruimte gaan bouwen. Hij heeft ook plannen voor missies naar de maan en Mars.