ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwssite: deze week aanvraag voor beursgang SpaceX

Economie
door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 8:50
anp250326061 1
NEW YORK (ANP/AFP/BLOOMBERG) - SpaceX, het commerciële ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat mogelijk deze week een aanvraag indienen voor een beursgang in New York. Dat meldt de technieuwssite The Information. Met die beursgang zou dan 75 miljard dollar opgehaald moeten worden. Daarmee zou het de grootste beursgang ooit worden.
Op de financiële markten wordt al langer met spanning uitgekeken naar een beursgang van SpaceX. Eerder werd nog door media gemeld dat SpaceX op een opbrengst van 50 miljard dollar mikte. De grootste beursgang tot nu toe is die van Saudi Aramco. Het Saudische staatsolieconcern haalde in 2019 meer dan 29 miljard dollar op bij de beursgang in Riyad.
In februari nam SpaceX nog xAI, de start-up voor AI van Musk, over. Musk wil onder meer datacenters voor kunstmatige intelligentie in de ruimte gaan bouwen. Hij heeft ook plannen voor missies naar de maan en Mars.
loading

POPULAIR NIEUWS

183667311_m

ANP-423410812

Scherm­afbeelding 2026-03-24 om 07.24.22

shutterstock_583180027

anp240326172 1

anp240326095 1

Loading