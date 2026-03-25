Gasunie: voorraad gas daalt, maar tekort wordt niet verwacht

DEN HAAG (ANP) - Hoewel de Nederlandse gasvoorraden zijn geslonken tot het laagste niveau in tien jaar, is er voorlopig nog voldoende gasaanvoer beschikbaar. "Vooralsnog zijn er voldoende gasstromen van elders en is er voldoende voor Nederland", zegt een woordvoerster van Gasunie.

De Nederlandse gasvoorraden zijn geslonken naar 5,8 procent, werd woensdag bekend. "Die voorraad is voor komende winter, dus een soort spaarpotje. Dat gas wordt nu niet gebruikt. Dit gasniveau gaat waarschijnlijk nog verder zakken maar dat is niet erg want het vulseizoen begint binnenkort", legt de woordvoerster van de gasnetbeheerder uit. "Het vulniveau van de gasbergingen is weliswaar ontzettend laag, maar de winter is nagenoeg voorbij."

Gasunie houdt de gasstromen wel "nauwlettend" in de gaten. "Op dit moment zien we dat de aanvoer van gas naar Nederland stabiel is. Er zijn geen verstoringen op onze lng-terminals en ook via de pijpleidingen komt nog steeds gas binnen. De beschikbaarheid van gas is daarmee momenteel op niveau", benadrukt de zegsvrouw.