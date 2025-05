Nieuwssite: Neuralink van Musk 9 miljard dollar waard

NEW YORK (ANP) - Neuralink heeft een investering van 600 miljoen dollar binnengehaald, meldt nieuwssite Semafor op basis van ingewijden. Het mede door Elon Musk opgerichte bedrijf dat werkt aan hersenimplantaten voor verlamde mensen werd daarbij gewaardeerd op 9 miljard dollar, voordat het verse kapitaal is meegerekend.

Eind 2023 zou Neuralink nog 3,5 miljard dollar waard zijn geweest, schrijft Semafor op basis van informatie van dataleverancier PitchBook. Sindsdien heeft Neuralink drie keer een chip geïmplanteerd bij patiënten.

Neuralink is een van de bedrijven die werken aan chips die mensen in staat stellen computers of andere apparaten aan te sturen. Dat zou mensen met verlamming of neurodegeneratieve ziekten kunnen helpen, bijvoorbeeld door communicatie mogelijk te maken. Musk heeft eerder laten doorschemeren dat hij de technologie ook wil gebruiken om de capaciteiten van mensen zonder aandoening te vergroten.