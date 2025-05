VS pauzeren visuminterviews voor buitenlandse studenten

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering van Donald Trump wil alle buitenlandse studenten die in de Verenigde Staten willen studeren, onderwerpen aan een socialmediaonderzoek. Ter voorbereiding op zo'n verplichte doorlichting geeft de regering Amerikaanse ambassades en consulaten opdracht om het plannen van nieuwe interviews voor aanvragers van een studentenvisum op te schorten, meldt nieuwssite POLITICO.

POLITICO baseert zich op een bericht dat door minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is ondertekend en is verstuurd naar Amerikaanse diplomatieke posten wereldwijd.

Wie wil studeren in de VS moet daarvoor meestal een interview doen bij een ambassade of consulaat in het land waar hij woont. Als de regering het plan uitvoert kan dit het aanvraagproces van studentenvisa ernstig vertragen. Ook kunnen universiteiten hierdoor inkomsten mislopen.

Vorige week werd bekend dat de universiteit Harvard geen buitenlandse studenten meer mag inschrijven. Trump ligt al langer overhoop met Harvard.