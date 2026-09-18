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Nike verliest op Wall Street na vertrek voetballer Kylian Mbappé

Economie
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 22:19
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NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten. Beleggers beleefden een bewogen handelsweek waarin de Amerikaanse Federal Reserve de rente voor het eerst in drie jaar verhoogde. De rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties liep ook weer op na een korte daling, door speculatie dat de hoge energiekosten inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging van de Fed.
Nike was een van de verliezers op de beurs in New York. Het Amerikaanse sportmerk zag de Franse topvoetballer Kylian Mbappé vertrekken. Hij wordt het nieuwe boegbeeld van het Zwitserse sportmerk On, dat nu vooral in het hardlopen en tennis zit. De 27-jarige spits van Real Madrid was al sinds zijn negende verbonden aan Nike. Nike verloor ruim 2 procent.
De Dow-Jonesindex zakte 0,2 procent tot 51.682,64 punten. De brede S&P 500-index won 0,2 procent tot 7650,50 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 26.522,55 punten.
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