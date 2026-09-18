Trump weert CNN, Politico en MSNOW uit het Witte Huis

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten diverse media per direct uit het Witte Huis te weren. Het gaat om CNN, Politico en MSNOW. Trump beschuldigt ze van het constant delen van "nepnieuws".

"Media zouden niet voortdurend fictie en leugens moeten kunnen schrijven of berichten wanneer ze verslag doen over de president van de Verenigde Staten, de regering-Trump of de Verenigde Staten", aldus een verklaring van Trump op zijn platform Truth Social. Daarin meldt hij dat "andere nepnieuwsmedia zullen volgen", zonder de media bij naam te noemen.

Trump haalt regelmatig uit naar verschillende media en haalt bij persmomenten ook uit naar aanwezige verslaggevers. Het Witte Huis heeft onder zijn leiding het beleid omtrent journalisten aangepast. Zo maakte het Witte Huis begin vorig jaar, kort na Trumps aantreden, bekend dat het voortaan zelf de nieuwsorganisaties kiest voor de perspools. De selectie was sinds 1914 in handen van een onafhankelijke vereniging.