Nikkei: chipmaker TSMC overweegt prijsverhoging tot 10 procent

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De grote Taiwanese chipfabrikant TSMC overweegt de prijzen van zijn chips volgend jaar tot 10 procent te verhogen, meldt zakenkrant Nikkei Asia op basis van bronnen. Door de prijsverhoging dreigen producten als smartphones, tablets, laptops en andere consumentenelektronica duurder te worden.

Volgens de bronnen heeft TSMC gesprekken gevoerd met niet nader genoemde klanten over de prijsverhoging in 2027. Het bedrijf, dat chips maakt voor AI-chipbedrijf Nvidia en iPhone-maker Apple, wil daarmee de sterk stijgende kosten van materialen, productieapparatuur en de bouw van nieuwe chipfabrieken in het buitenland opvangen. De prijsverhoging zou gelden voor nieuwe en oudere chips.

TSMC, een grote afnemer van de chipmachines van ASML, kondigde vorige week al aan 100 miljard dollar extra uit te trekken voor de uitbreiding van zijn activiteiten in de Verenigde Staten. Daar worden minstens vier chipfabrieken gebouwd. De totale investeringsplannen van TSMC in de VS bedragen daarmee 265 miljard dollar.

ASML

De miljardeninvesteringen in de VS zijn onderdeel van een deal tussen Washington en de Taiwanese overheid om productie van halfgeleiders naar Amerikaanse bodem te halen. Ook wil TSMC met de uitbreiding voldoen aan de sterk toegenomen vraag naar chips door de wereldwijde opmars van kunstmatige intelligentie (AI).

ASML maakt de machines die chipfabrikanten nodig hebben om de meest geavanceerde chips te maken. Technieuwssite The Information meldde vorige week op basis van bronnen dat de Veldhovense chipmachinemaker zijn prijzen voor klanten als TSMC wil verhogen. ASML wilde niet reageren op dat bericht.