Met de auto naar Spanje: dit betaal je echt voor diesel, benzine en stroom

Een autovakantie naar Spanje lijkt vaak goedkoper dan vliegen, maar de echte kosten hangen sterk af van de aandrijving. Wie deze zomer vanuit Nederland naar Spanje rijdt, ziet dat diesel meestal het voordeligst uitpakt, benzine duurder is en elektrisch rijden onderweg verrassend vaak de hoogste energierekening oplevert.

Wat kost een rit naar Spanje echt?

Voor een retourrit tussen Utrecht en Barcelona komt de ANWB uit op ongeveer 310 euro aan energiekosten met een dieselauto, circa 365 euro met een benzineauto en ongeveer 415 euro met een elektrische auto die vooral onderweg snellaadt. Daarmee is diesel in deze vergelijking het goedkoopst en elektrisch juist het duurst.

Dat verschil zit vooral in het laadprofiel onderweg. Snelladen is handig op lange vakantieritten, maar het drijft de kosten per kilometer op, ook al is Spanje zelf relatief goedkoop voor EV-rijders.

Brandstofprijzen in Spanje liggen laag

Spanje is deze zomer het goedkoopste tankland van de populaire vakantiebestemmingen in Europa. Langs de Spaanse snelweg kost benzine gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro, terwijl de prijzen buiten de snelweg dalen tot ongeveer 1,46 euro per liter.

Dat maakt een duidelijk verschil aan de pomp. Een tank van 50 liter kost langs de snelweg ongeveer 82 euro bij benzine en 81 euro bij diesel, terwijl dezelfde tank buiten de snelweg rond de 73 euro uitkomt.

Elektrisch rijden is niet per se goedkoper

Voor elektrische rijders oogt Spanje aantrekkelijk, omdat laden er relatief betaalbaar is. Op sommige plekken kan nog gratis worden geladen, maar voor de meeste vakantiegangers telt vooral wat onderweg aan de snellader wordt afgerekend.

Daar zit meteen de crux. Wie op de route naar Spanje vooral afhankelijk is van snelladers, betaalt gemiddeld meer dan een diesel- of benzinerijder op dezelfde reis.

Waar zitten de echte verschillen?

De praktijk is simpel:

Diesel is op lange snelwegritten meestal het goedkoopst.

Benzine is duurder dan diesel, maar nog altijd goedkoper dan veel snellaadsessies onderweg.

Elektrisch rijden kan voordeliger worden als op bestemming of bij overnachtingen goedkoop of gratis kan worden geladen.

Tanken of laden buiten de snelweg kan flink schelen in de totale reissom.

Voor consumenten is dat het belangrijkste punt: niet alleen de aandrijving telt, maar ook waar en hoe onderweg energie wordt ingekocht.

Ook tol en routegedrag spelen mee

Naast brandstof of stroom speelt tol een rol, zeker op de route via Frankrijk. Daardoor vallen de totale kosten van een autovakantie naar Spanje altijd hoger uit dan alleen de energieprijs doet vermoeden.

Wie wil besparen, doet er goed aan om vooraf niet alleen de route, maar ook tank- en laadstops slim te plannen. Juist in Spanje kan het prijsverschil tussen een locatie langs de snelweg en een station vlak daarbuiten behoorlijk oplopen.

De uitkomst is helder: voor een klassieke autorit van Nederland naar Spanje is diesel op dit moment meestal het goedkoopst, benzine volgt op afstand en elektrisch rijden is vooral interessant als onderweg weinig hoeft te worden gesnelladen. Voor wie puur naar de reiskosten kijkt, blijft de keuze dus minder vanzelfsprekend elektrisch dan vaak wordt gedacht.