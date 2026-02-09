ECONOMIE
Nikkei op record na verkiezingswinst Japanse premier Takaichi

Economie
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 7:53
anp090226054 1
TOKIO (ANP/AFP) - De aandelenbeurs in Tokio is maandag flink gestegen na de verkiezingsoverwinning van de Japanse premier Sanae Takaichi. Haar regeringscoalitie heeft volgens de Japanse publieke omroep NHK een tweederdemeerderheid behaald in het Lagerhuis van het parlement, bij de vervroegde verkiezingen die ze zelf had uitgeroepen.
De grote overwinning van Takaichi maakt de weg vrij voor meer uitgaven en investeringen van de overheid om de economie te ondersteunen en een forse belastingverlaging. De Nikkei, de belangrijkste beursindex in Tokio, steeg daardoor maandagochtend voor het eerst in de geschiedenis kortstondig tot boven de 57.000 punten. Momenteel noteert de Japanse hoofdindex ruim 4 procent hoger op bijna 56.500 punten.
Ook de Japanse yen steeg in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar, ondanks de zorgen dat de omvangrijke Japanse staatsschuld verder zal stijgen door de plannen van Takaichi. De beurzen in Hongkong, Shanghai en Sydney wonnen ook terrein met plussen tot 1,9 procent.
