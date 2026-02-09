Venezuela: oppositiepoliticus weer gearresteerd na vrijlating

CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse oppositiepoliticus Juan Pablo Guanipa is zondag kort na zijn vrijlating uit de gevangenis weer gearresteerd, meldt het Openbaar Ministerie. Eerder op maandag gaf oppositieleider en Nobelprijswinnares María Corina Machado aan dat hij zou zijn gekidnapt.

"Zwaarbewapende mannen in burgerkleding kwamen aan in vier voertuigen en voerden hem met geweld af. We eisen zijn onmiddellijke vrijlating", meldde Machado op X.

Guanipa werd afgelopen mei gearresteerd, omdat hij een terroristisch complot zou hebben geleid. Volgens het OM is hij nu weer opgepakt, omdat hij zich niet strikt had gehouden "aan de opgelegde verplichtingen". Het is niet bekend welke voorwaarden er aan zijn vrijlating zaten.

Guanipa was een van de recentste vrijlatingen in Caracas. Sinds president Nicolás Maduro in januari werd opgepakt door de Verenigde Staten, staat waarnemend president Delcy Rodríguez onder druk van de Amerikaanse regering om politieke gevangenen vrij te laten.