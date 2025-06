Nintendo: in vier dagen 3,5 miljoen Switch 2-consoles verkocht

KYOTO (ANP/AFP) - Nintendo zegt wereldwijd een recordaantal van 3,5 miljoen Switch 2-consoles te hebben verkocht in de eerste vier dagen na de lancering van de nieuwe console. "Dit is het hoogste wereldwijde verkoopniveau voor Nintendo-hardware in de eerste vier dagen", aldus de Japanse videogamegigant in een verklaring.

Met een groter scherm en meer processorkracht is de Switch 2 een upgrade van Nintendo's succesvolle Switch-console. De release vond afgelopen donderdag plaats, wat wereldwijd leidde tot een golf van enthousiasme bij fans, met uitverkochte pre-orders en middernachtelijke openingen van winkels.

Sinds de lancering in 2017 zijn er 152 miljoen exemplaren verkocht van de originele Switch, die tijdens de coronapandemie enorm populair was dankzij games als Animal Crossing.