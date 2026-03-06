Nintendo klaagt Amerikaanse overheid aan om importheffingen Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - Nintendo heeft de Amerikaanse overheid aangeklaagd om de importheffingen die president Donald Trump vorig jaar had ingesteld. Het Japanse spelcomputerbedrijf eist een "snelle terugbetaling, met rente" van alle betaalde heffingen, volgens een klacht ingediend bij het Amerikaanse handelshof.

Nintendo kwam vorig jaar op dezelfde dag dat Trump wereldwijde heffingen aankondigde met details over de komst van de Switch 2. Vervolgens zag Nintendo zich genoodzaakt pre-orders in de Verenigde Staten uit te stellen om de potentiële impact van de tarieven te beoordelen. Uiteindelijk werd de spelcomputer als gepland uitgebracht, maar met verhoogde prijzen voor verschillende accessoires.

In zijn klacht beroept Nintendo zich op de recente uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof. Die verklaarde vorige maand een groot deel van Trumps heffingen onwettig. Duizenden andere bedrijven, waaronder FedEx en L'Oréal, hebben ook al geld teruggeëist.