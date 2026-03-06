ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nintendo klaagt Amerikaanse overheid aan om importheffingen Trump

Economie
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 21:17
anp060326190 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Nintendo heeft de Amerikaanse overheid aangeklaagd om de importheffingen die president Donald Trump vorig jaar had ingesteld. Het Japanse spelcomputerbedrijf eist een "snelle terugbetaling, met rente" van alle betaalde heffingen, volgens een klacht ingediend bij het Amerikaanse handelshof.
Nintendo kwam vorig jaar op dezelfde dag dat Trump wereldwijde heffingen aankondigde met details over de komst van de Switch 2. Vervolgens zag Nintendo zich genoodzaakt pre-orders in de Verenigde Staten uit te stellen om de potentiële impact van de tarieven te beoordelen. Uiteindelijk werd de spelcomputer als gepland uitgebracht, maar met verhoogde prijzen voor verschillende accessoires.
In zijn klacht beroept Nintendo zich op de recente uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof. Die verklaarde vorige maand een groot deel van Trumps heffingen onwettig. Duizenden andere bedrijven, waaronder FedEx en L'Oréal, hebben ook al geld teruggeëist.
loading

POPULAIR NIEUWS

259444467_m

Honderden Nederlandse pensionado’s in de problemen door genadeloze Spaanse fiscus

image

Wie de olie heeft, heeft de macht: vier landen domineren de wereldreserves

anp060326002 1

Trump: Iran wil een akkoord sluiten

generated-image (2)

Wikileaks onthult: Iraanse leider kreeg sekstherapie met ‘tijdelijke’ echtgenotes

anp060326089 1

Verhoren vrijgegeven van 'Epstein-meisje' dat Trump beschuldigt

hq720

Trump: Als Iran klaar is komt Cuba

Loading