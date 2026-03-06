Honkballers verliezen van Venezuela door mislukte vijfde inning

MIAMI (ANP) - De honkballers van het Nederlands Koninkrijksteam zijn door een compleet mislukte vijfde inning teleurstellend aan de World Baseball Classic begonnen. Venezuela vierde een ruime zege (6-2) voor 20.000 toeschouwers in het overdekte stadion van Miami Marlins.

Nederland bood vier innings aardig partij maar heeft minder goede pitchers dan de tegenstander met veel sterren uit de Amerikaanse Major League (MLB), de beste competitie van de wereld. Dat bleek toen Venezuela in de vijfde inning viermaal scoorde en zo de basis legde voor de ruime zege.

Oranje speelt zaterdag tegen Nicaragua en zondag wacht een ontmoeting met de Dominicaanse Republiek, normaal gesproken het sterkste team in de poule. De formatie van bondscoach Andruw Jones sluit de groepsfase dinsdag af tegen Israël. De beste twee ploegen gaan door naar de kwartfinales van het officieuze WK.