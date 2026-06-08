Nintendo schikt zaak om defecte controllers voor 35 miljoen euro

PARIJS (ANP/AFP) - Nintendo heeft bekendgemaakt dat het een boete van 35 miljoen euro betaalt om een rechtszaak over kapotte controllers te schikken. De claim werd ingediend door een Franse consumentenorganisatie en gaat over controllers van de Switch-spelcomputer die te snel kapot zouden gaan.

De organisatie kreeg duizenden klachten over joysticks op controllers die blijven hangen, ook als ze niet meer worden bediend. Het probleem was bekend sinds de console op de markt kwam in 2017, maar Nintendo kwam pas in 2020 met communicatie over het probleem.

De consumentenorganisatie stelde dat Nintendo al eerder op de hoogte was en dus de Europese consumenten onvoldoende heeft geïnformeerd. Ook zouden de verklaringen over het probleem "fragmentarisch" zijn, waardoor klanten al nieuwe controllers kochten in plaats van een gratis reparatie of vervanging aan te vragen.

Nintendo beloofde al in 2023 dat het defecte controllers kosteloos zou repareren of vervangen, ook als de garantie is verlopen.