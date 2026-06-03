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Nippon Paint en Sherwin-Williams zien af van overnamepoging Akzo

Economie
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 8:58
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TOKIO/CLEVELAND (ANP) - Het Japanse Nippon Paint en het Amerikaanse Sherwin-Williams zien af van verdere pogingen om verfproducent AkzoNobel over te nemen. Vorige week werd nog bekend dat AkzoNobel begin mei een overnamebod van die bedrijven had afgewezen. Het bedrijf achter merken als Flexa en Sikkens verklaarde daarbij door te zullen gaan met de fusie met het Amerikaanse Axalta Coating Systems.
In een zeer summier persbericht maken Nippon Paint en Sherwin-Williams melding van het besluit. Hun overnamebod van 73 euro in contanten per aandeel (exclusief dividend) werd op 29 april ingediend bij AkzoNobel. Daarmee werd een waarde aan AkzoNobel toegekend van ongeveer 12,5 miljard euro. Op 1 mei verwierp AkzoNobel het bod omdat de waarde en de vooruitzichten van het bedrijf onvoldoende werden weerspiegeld in het bod.
AkzoNobel maakte in november bekend te fuseren met Axalta. Door de samenvoeging ontstaat een wereldwijd verf- en coatingsbedrijf met een waarde van ongeveer 25 miljard dollar.
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