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Oud-Kamerlid wordt voorzitter brancheorganisatie openbaar vervoer

Economie
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 9:08
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DEN HAAG (ANP) - Lisa van Ginneken is benoemd tot de nieuwe voorzitter van brancheorganisatie OV-NL. Ze was van maart 2021 tot december 2023 Tweede Kamerlid voor D66 en hield zich daar onder andere bezig met het openbaar vervoer in Nederland.
Ze volgt bij OV-NL Hatte van der Woude op. Zij was tot eind februari de voorzitter van de brancheorganisatie van openbaarvervoerbedrijven, maar stapte op omdat haar benoeming tot directeur van de Wethoudersvereniging niet te combineren was met haar functie bij OV-NL.
Van Ginneken heeft volgens de koepelorganisatie waar bijvoorbeeld NS onder valt ook een uitgebreide achtergrond in digitalisering en verandertrajecten. Ze bekleedt bestuursfuncties op het gebied van digitalisering en diversiteit en verzorgt regelmatig lezingen. Met haar komst haalt OV-NL naar eigen zeggen een voormalig politicus en ervaren bestuurder in huis, "die in staat is om de belangen van de sector krachtig te vertegenwoordigen in Den Haag en daarbuiten".
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