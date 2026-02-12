NN Group profiteert van hervorming Nederlands pensioenstelsel

DEN HAAG (ANP) - NN Group, bekend van Nationale-Nederlanden, profiteert van de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Mede daardoor is er afgelopen jaar 2,6 miljard euro aan pensioengeld ingestroomd bij de pensioentak van de verzekeraar. Topman David Knibbe zag verder groei met verzekeringen in het buitenland en wijst erop dat het door AI tegelijk lukt om kosten te verlagen.

Door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zijn er meer pensioenfondsen die bij een verzekeraar als NN aankloppen om hun pensioenuitvoering te regelen, legt Knibbe uit. In totaal is NN in Nederland nu goed voor 42,6 miljard euro aan beheerd pensioenvermogen.

Verder zag de verzekeraar met name groei in Polen, Griekenland, Roemenië, Slowakije en ook Japan. Volgens Knibbe is er sinds corona meer vraag naar verzekeringen ontstaan. Hij denkt dat dit komt door een vergroot bewustzijn. "Mensen vragen zich af: wat gebeurt er allemaal als ik bijvoorbeeld ziek word?"