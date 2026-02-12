Rode Kruis waarschuwt voor 'verraderlijke kou' tijdens carnaval

DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis waarschuwt carnavalsvierders voor een koud weekend. De hulporganisatie roept feestvierders daarom op goed op elkaar te letten. Tijdens carnaval zet het Rode Kruis meer dan 820 vrijwilligers in op bijna tachtig evenementen voor eerste hulp.

Volgens Weeronline wordt het dit weekend overdag 3 tot 4 graden en zakt de temperatuur in de nacht tot onder het vriespunt.

"Zie je een vriend plots ongecontroleerd rillen of gaat die anders ademen, dan kan er sprake zijn van onderkoeling", aldus de hulporganisatie. Het Rode Kruis raadt de carnavalsvierders aan zich warm te kleden. "Trek genoeg kleding aan en gebruik laagjes, zodat je in kleding kunt variëren. Eet voldoende, zeker als je ook alcohol drinkt", luidt het advies.