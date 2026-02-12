VK levert half miljard euro voor luchtverdediging voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Het VK levert nieuwe luchtverdedigingsraketten en -systemen aan Oekraïne, met een waarde van meer dan 500 miljoen pond (ruim 574 miljoen euro). Dat heeft de Britse minister John Healey in Brussel aangekondigd. Het VK doet dat om Oekraïne te beschermen tegen Poetins "brute aanvallen op energiecentrales en woningen", zei Healey.

De minister zei dat het VK daarnaast nog eens duizend lichte multifunctionele raketten aan Oekraïne gaat leveren, die in het VK zijn geproduceerd. Die hebben een waarde van 390 miljoen pond (ruim 440 miljoen euro).

De komende maanden levert het VK ook 1200 luchtdoelraketten en 200.000 artilleriegranaten aan de Oekraïense strijdkrachten, werd donderdag bekendgemaakt.

De Britten hadden woensdag al aangekondigd voor het eerst 150 miljoen pond (172 miljoen euro) beschikbaar te stellen aan het PURL-initiatief van de NAVO voor de levering van Amerikaanse onderscheppingsraketten aan Oekraïne.