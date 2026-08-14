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Nog een dag langer geen vluchten van en naar luchthaven Catania

Economie
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 10:00
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CATANIA (ANP) - Het vliegverkeer van en naar Sicilië is langer verstoord. Door de uitbarsting van vulkaan de Etna zijn alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania opgeschort tot zaterdag 02.00 uur. Catania is de belangrijkste luchthaven van het eiland.
Op Schiphol is een KLM-vlucht naar Catania van vrijdagmiddag geannuleerd. KLM en Transavia lieten eerder weten zo veel mogelijk uit te wijken naar de luchthaven van Palermo. Dat vliegveld heeft een kleinere capaciteit, waardoor niet alle vluchten door kunnen gaan. Vanuit Palermo worden reizigers per bus naar Catania vervoerd.
De Etna zorgt als actiefste vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen in het vliegverkeer. De langdurige beperkingen op de luchthaven van Catania zorgen voor extra druk op de andere luchthavens van Sicilië. Bovendien is het vanwege de zomervakantie een van de drukste periodes van het jaar voor het Italiaanse eiland. Door de recente uitbarsting is het vliegverkeer van en naar Catania sinds 7 augustus afwisselend verstoord.
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