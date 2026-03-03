Vakbonden kondigen grotere actie aan om nullijn rijksambtenaren

DEN HAAG (ANP) - Zo'n drieduizend rijksambtenaren hebben dinsdag in Den Haag gedemonstreerd tegen het uitblijven van loonsverhogingen en inflatiecorrectie in de nieuwe cao. Vakbond FNV kondigde daar een volgende, grotere actie aan. Samen met de andere vakbonden organiseert de FNV op 14 april een nieuwe landelijke staking tegen de zogeheten nullijn.

Rijksambtenaren kwamen dinsdag samen op de Koekamp in Den Haag, vlakbij het Malieveld. Elders in het land leggen rijksambtenaren het werk 24 uur neer. Daarmee protesteren ze tegen het uitblijven van salarisverhoging en een inflatiecorrectie. Medewerkers van het Rijk gaan er daarom op achteruit, legt de vakbond uit. Aan die nullijn voor rijksambtenaren wil het nieuwe kabinet vasthouden.

"We hadden gehoopt dat het kabinet-Jetten er op een andere manier naar zou kijken, helaas blijkt dat niet het geval. Dat betekent dat we na veel gesprekken en veel kleine acties dit conflict nu op straat moeten uitvechten", zei FNV-bestuurder Marcelle Buitendam.

Wachtrijen

Volgens Buitendam heeft de FNV geprobeerd hinder van de landelijke staking te voorkomen. Maar de klantenservices van rijksdiensten, zoals DUO en de Belastingdienst, zijn slechter bereikbaar met "serieuze wachtrijen" als gevolg.

Die wachtrijen tonen volgens Buitendam ook aan dat de geplande bezuinigingen op de rijksoverheid grote gevolgen gaan hebben. "Dit is de bezetting waar de politiek van denkt dat we nog een slagvaardige overheid hebben", stelde ze. Ook zijn enkele slachthuizen gesloten, omdat toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het werk neer hebben gelegd.