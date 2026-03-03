Qatar: Iran valt niet alleen militaire doelen aan, maar hele land

DOHA (ANP) - De Iraanse aanvallen op Qatar zijn niet alleen gericht op militaire doelen, maar op het hele grondgebied, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen Al Jazeera. Volgens Doha heeft Iran onder meer geprobeerd om het internationale vliegveld Hamad aan te vallen.

Qatar is een doelwit voor Iran, omdat het land Amerikaanse militaire bases huisvest. Maandag schoot de Golfstaat twee Iraanse gevechtsvliegtuigen uit de lucht, na eerder al drones en raketten te hebben onderschept.

De woordvoerder zegt dat de regering niet voor de aanval op de hoogte was gesteld door Iran. Er zou sowieso op dit moment geen communicatie zijn met Teheran.