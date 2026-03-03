ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Qatar: Iran valt niet alleen militaire doelen aan, maar hele land

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 12:23
anp030326126 1
DOHA (ANP) - De Iraanse aanvallen op Qatar zijn niet alleen gericht op militaire doelen, maar op het hele grondgebied, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen Al Jazeera. Volgens Doha heeft Iran onder meer geprobeerd om het internationale vliegveld Hamad aan te vallen.
Qatar is een doelwit voor Iran, omdat het land Amerikaanse militaire bases huisvest. Maandag schoot de Golfstaat twee Iraanse gevechtsvliegtuigen uit de lucht, na eerder al drones en raketten te hebben onderschept.
De woordvoerder zegt dat de regering niet voor de aanval op de hoogte was gesteld door Iran. Er zou sowieso op dit moment geen communicatie zijn met Teheran.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Voormalig naaktmodel Melania zit als eerste first lady VN-Veiligheidsraad voor

AA1XnCqY

Weer een vlek bij Trump: waarom die rode plek in zijn hals zoveel vragen oproept

143868444_m

Waarom slapen we na ons 60e ineens zo slecht?

pexels-olly-3756348

Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

106730465-15598793-image-a-2_1772202228141

Rijke mannen: Al Fayed liet jonge vrouwen medisch onderzoeken als 'vlees' met 'grondige borstonderzoeken'

131072121_m

Rouw die niet overgaat: wat de hersenen ons vertellen

Loading