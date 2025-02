Nog onduidelijk wanneer FNV-top reageert op ultimatum personeel

UTRECHT (ANP) - Het is nog onduidelijk wanneer het bestuur van FNV officieel reageert op de oproep om terug te treden. Een meerderheid van de leden van de interne vakbond voor personeel van FNV steunde die eis tot terugtreden, omdat hun vertrouwen in het bestuur is geschaad.

FNV Personeel geeft het bestuur nu twee weken de tijd om zelf een stap terug te doen. Als dat niet gebeurt, volgen acties. Het algemeen bestuur van FNV zal deze week vergaderen en dan komt het ultimatum van de interne vakbond ook aan de orde. Maar wanneer bestuurders zullen antwoorden op de oproep, kan een woordvoerder niet zeggen.

Binnen de top van de grootste vakbond van Nederland heerst onrust, kwam de afgelopen dagen naar buiten. Daar heeft de sociale veiligheid van medewerkers onder te lijden, zei Judith Westhoek van FNV Personeel. Die interne vakbond wil daarom dat bestuurders zich tijdelijk terugtrekken in afwachting van integriteitsonderzoeken. Ook moet de verkiezing van een FNV-voorzitter worden uitgesteld tot na de afronding van dat onderzoek.