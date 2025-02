Alle 67 lichamen geborgen na vliegramp Washington

WASHINGTON (ANP/RTR) - Alle 67 lichamen zijn geborgen van de slachtoffers van de vliegramp op 29 januari bij een vliegveld even buiten het centrum van de Amerikaanse hoofdstad Washington, meldt de nieuwszender Fox 5. Het gaat om de inzittenden van een passagiersvliegtuig van American Airlines en een legerhelikopter, die tegen elkaar botsten.

De brokstukken kwamen in de rivier Potomac terecht. Inmiddels zijn meerdere wrakstukken uit het water getakeld, zoals een deel van de romp van het passagiersvliegtuig. Van de 67 slachtoffers zijn er 66 geïdentificeerd, volgens het jongste overzicht.

De opzienbarende botsing geldt als het dodelijkste luchtvaartongeluk in de VS in twee decennia. De oorzaak is nog niet vastgesteld, maar president Donald Trump zei al snel dat de helikopter veel te hoog was gevlogen.