Nog steeds geen akkoord tussen Volkswagen en vakbond

HANNOVER (ANP/DPA) - Volkswagen en vakbond IG Metall hebben na ruim 64 uur onderhandelen deze week nog geen akkoord bereikt. Volkswagen hoopte voor kerst overeenstemming te bereiken, maar de vakbond laat weten dat er "nog steeds onenigheid over een aantal centrale kwesties" is.

Volkswagen kondigde eerder dit jaar een flinke reorganisatie aan omdat het bedrijf in een crisis verkeert. De Duitse autobouwer heeft vooral last van hoge kosten en forse concurrentie uit China. Zo daalde de winst het afgelopen kwartaal met 64 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Om kosten te besparen wil Volkswagen tienduizenden banen in Duitsland schrappen en drie van de tien fabrieken in het land sluiten, tot grote onvrede van de vakbond.