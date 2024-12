NS verwacht stiptheidseisen nipt te halen, hsl blijft ondermaats

UTRECHT (ANP) - De NS verwacht dit jaar nipt aan de stiptheidseisen van de overheid te voldoen. Het spoorwegbedrijf rekent erop dat dit jaar 89 procent van de treinreizen op tijd op de bestemming aankomt, meldt het bedrijf in zijn eindejaarsprognose. De afspraak met de overheid is dat 88,9 procent van de treinreizen op tijd is. In 2023 kwam het percentage van de NS uit op 89,7. Op tijd betekent dat een treinreis minder dan vijf minuten vertraging heeft.

Het spoorwegbedrijf waarschuwde eerder voor "een pittig najaar", maar volgens de NS viel het uiteindelijk mee. Het bedrijf had weinig last van herfstweer en had net als spoorbeheerder ProRail allerlei maatregelen genomen. Langdurige snelheidsbeperkingen worden opgenomen in de dienstregeling en er vindt "slim onderhoud en reparatie" plaats aan treinen, waardoor er voldoende treinen konden rijden dit jaar. Ook lukt het NS naar eigen zeggen om een "robuuste treindienst te rijden" rondom werkzaamheden.

De hogesnelheidslijn (hsl) blijft een groot probleem. Daar kwam slechts 68,4 procent van de treinreizen op tijd aan, terwijl de afspraak met de overheid is dat 82,1 procent van de treinen op tijd moet zijn. Vorig jaar was het 73,6 procent.

Constructiefouten

De problemen op de hsl worden veroorzaakt door snelheidsbeperkingen. Treinen konden het hele jaar veel minder hard rijden dan normaal door constructiefouten in spoorwegviaducten. Sinds begin december mogen treinen weer 120 kilometer per uur, maar nog altijd minder dan de gewenste 200. NS rekent erop dat de problemen op de hsl ook volgend jaar zullen aanhouden.

Volgens NS-topman Wouter Koolmees hebben medewerkers van ProRail en NS zich "het snot voor de ogen gewerkt om de prestaties op het spoor te verbeteren". "Met resultaat. Hoewel zeker niet alles goed is gegaan, hebben we voldoende reizigers op tijd op hun bestemming gebracht met een grote kans om tijdens de reis te kunnen zitten. Dat is een compliment waard aan elke spoorcollega die hier hard aan gewerkt heeft."