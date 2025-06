Nog steeds onduidelijkheid rond deal vakantieparken Peter Gillis

ASTEN (ANP) - Er is nog geen zicht op de afronding van de verkoop van de vakantieparken van Peter Gillis. Erik Braun, de advocaat van Gillis, geeft aan dat er ontwikkelingen zijn, maar kan niet zeggen wanneer meer duidelijk wordt over de deal met de koper van de parken. Deze koper wilde eerder niet betalen vanwege de problemen van Gillis met de Belastingdienst.

Gillis had op 1 mei via een kort geding afgedwongen dat de transactie van 185 miljoen euro voor de Nederlandse vakantieparken van de realityster moet doorgaan. Volgens Braun is de koper nog steeds bezig om financiering te regelen. Ondertussen lopen dwangsommen op voor het niet aanleveren van bepaalde informatie, geeft Gillis' advocaat aan.

De advocaat van de koper wil geen update geven. Vorige maand meldde hij nog dat er gesprekken werden gevoerd om de transactie af te ronden.