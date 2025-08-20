Noodlijdend Claire's werkt in Noord-Amerika aan redding van keten

HOFFMAN ESTATES (ANP/RTR) - Sieradenketen Claire's wil zijn Noord-Amerikaanse activiteiten aan investeerder Ames Watson verkopen voor een onbekend bedrag. Het bedrijf wil zo zijn verliezen beperken, nadat het eerder uitstel van betaling had aangevraagd in de Verenigde Staten. Daar probeert het bedrijf er via een herstructurering weer bovenop te komen. In Nederland is Claire's deze week failliet verklaard.

De retailer, met meer dan 2300 winkels in zeventien landen, denkt dat de verkoop van zijn winkels en merkrechten in Noord-Amerika "een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan de inspanningen van het bedrijf om waarde te creëren via de herstructureringsprocedure". De deal moet nog worden goedgekeurd door rechters in de VS en Canada.

Claire's verkoopt onder andere kettingen en armbanden. In Nederland telt de keten negen winkels. Of hier een doorstart mogelijk is, is onduidelijk. Claire's had de afgelopen jaren veel last van toenemende concurrentie. Het bedrijf kampt nu met hoge schulden.