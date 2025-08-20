ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanklagers in België openen onderzoek naar ING België

Economie
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 12:30
anp200825106 1
BRUSSEL (ANP/RTR) - Openbaar aanklagers in België hebben een onderzoek geopend naar ING België, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Le Soir. De stap houdt verband met een breder onderzoek naar voormalig Eurocommissaris Didier Reynders, schrijft de Belgische krant. Daarbij zou het Brusselse parket naar mogelijk machtsmisbruik kijken.
Volgens Le Soir spitst het onderzoek zich toe op grote sommen contant geld die Reynders tussen 2008 en 2018 stortte op zijn ING-rekening. De bank zou daar in 2018 vragen over hebben gesteld, maar dit pas in 2023 hebben doorgegeven aan de Belgische instantie voor meldingen van verdachte transacties. Een woordvoerder van het Belgische parket geeft geen verdere informatie over het onderzoek.
ING zegt geen details te kunnen geven over het onderzoek, vanwege de privacy van klanten en wettelijke verplichtingen. "ING is toegewijd aan de strijd tegen financiële criminaliteit en investeert veel om witwaspraktijken op te sporen", stelt de bank.
Vorig artikel

Hoogste uitstoot door natuurbranden in Spanje in 23 jaar

Volgend artikel

Noodlijdend Claire's werkt in Noord-Amerika aan redding van keten

POPULAIR NIEUWS

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

0_Trump-25205748010780

Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?

ANP-529474028 (2)

De AI-revolutie vraagt om een compleet andere kijk op de verdeling van geld

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten