Aanklagers in België openen onderzoek naar ING België

BRUSSEL (ANP/RTR) - Openbaar aanklagers in België hebben een onderzoek geopend naar ING België, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Le Soir. De stap houdt verband met een breder onderzoek naar voormalig Eurocommissaris Didier Reynders, schrijft de Belgische krant. Daarbij zou het Brusselse parket naar mogelijk machtsmisbruik kijken.

Volgens Le Soir spitst het onderzoek zich toe op grote sommen contant geld die Reynders tussen 2008 en 2018 stortte op zijn ING-rekening. De bank zou daar in 2018 vragen over hebben gesteld, maar dit pas in 2023 hebben doorgegeven aan de Belgische instantie voor meldingen van verdachte transacties. Een woordvoerder van het Belgische parket geeft geen verdere informatie over het onderzoek.

ING zegt geen details te kunnen geven over het onderzoek, vanwege de privacy van klanten en wettelijke verplichtingen. "ING is toegewijd aan de strijd tegen financiële criminaliteit en investeert veel om witwaspraktijken op te sporen", stelt de bank.