Onderzoek: meerderheid Duitsers voor komst Olympische Spelen

BERLIJN (ANP/DPA) - Een meerderheid van de inwoners van Duitsland ziet graag de Olympische Spelen voor de derde keer naar hun land komen. München geniet de voorkeur als organiserende stad. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het tijdschrift Stern.

Van de ondervraagde Duitsers is 72 procent voorstander van de komst van de Spelen, 22 procent is tegen en 6 procent heeft geen mening. Het onderzoek gaf aan dat er grote steun is onder alle leeftijdsgroepen en alle politieke voorkeuren.

Duitsland wil zich graag kandidaat stellen voor de Olympische Spelen. Het jaar is nog onduidelijk; het kan 2036 zijn, maar ook 2040 of 2044. Berlijn, München, Hamburg en de regio Rijn-Ruhr hebben interesse. De uitkomst van een recent gehouden referendum in München was een tweederde meerderheid voor de komst van het grootste sportevenement naar de stad.

Duitsland organiseerde de Spelen in 1936 (Berlijn) en 1972 (München). Het Duitse olympisch comité verwacht dat in het najaar van 2026 een besluit valt over de kandidatuur.