Noors staatsfonds uit Franse mijnbouwer door omstreden nikkelmijn

door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 16:22
OSLO (ANP/AFP/RTR) - Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft zijn belang in de Franse mijnbouwer Eramet verkocht vanwege zorgen over mensenrechtenschendingen en milieuschade door een omstreden nikkelmijn van het bedrijf in Indonesië. Zo zou die mijn zorgen voor ontbossing van regenwoud en schade aan de inheemse bevolking.
Volgens het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld zijn er "onacceptabele risico's" dat Eramet met die mijn bijdraagt aan ernstige milieuschade en schendingen van de mensenrechten van de inheemse Hongana Manyawa-bevolking. Die mensen wonen op het geïsoleerde Halmahera-eiland en hebben geen contact met de buitenwereld. Mensenrechtenactivisten voeren al langere tijd campagne tegen het project.
Eramet is exploitant van de Weda Bay Nickel-mijn op Halmahera. Het Noorse staatsfonds heeft nu op advies van zijn ethische commissie het aandelenbelang ter waarde van 6,8 miljoen euro in het bedrijf van de hand gedaan.
