Buurtkatten in je tuin? Met deze 7 tips houd je ze vriendelijk op afstand

Hoe schattig ze ook kijken, die ongewenste bruine cadeautjes en gegraven kuilen van buurtkatten zijn minder charmant. Gelukkig kun je zonder boze buren of schuldgevoel je tuin kattenvrij houden. We zetten een aantal diervriendelijke trucs op een rijtje.

1. Maak je tuin dichtbegroeid

Katten zoeken naar open grond om te graven en hun behoefte te doen. Plant je tuin dus vol – vooral met bodembedekkers – en je maakt het onaantrekkelijk voor de spinnende viervoeters. Geen vrije grond = geen katten-wc.

2. Geurhorror voor katten aanplanten

Kattenneusjes zijn gevoelig en van sommige planten rennen ze meteen weg. Citroenachtige geuren zijn hun nachtmerrie. Denk aan:

- Geranium macrorrhizum (ooievaarsbek)

- Dictamnus (vuurwerkplant)

- Citroenverbena

Ook wijnruit en stekelige planten zoals vuurdoorn helpen. Strategisch langs de randen en looppaden planten en de hint komt duidelijk aan bij de buurtkat.

3. Peper: pittige afknapper

Een beetje peper strooien op plekken waar ze vaak komen en je maakt hun bezoek ineens minder leuk. Geen straf, gewoon irritant genoeg om weg te blijven.

4. Water: natte neus, snel weg

Katten + water = geen match. Een gieter of tuinslang in de aanslag en één klein sproeimoment kan wonderen doen. Of ze het onthouden? Dat verschilt per kat.

5. Citroenschillen tussen je planten

Extra citroengeur met weinig moeite. Restjes uit de keuken zijn perfect om poezen af te schrikken.

6. Koffiedik

Koffiedik plakt aan pootjes en maakt de schoonmaak daarna een drama. Katten leren snel: deze plek nooit meer.

Bonustip: cacaodoppen

Ruiken onaangenaam voor katten en voelen niet fijn. Een win-win voor de kattenhater.

Met deze simpele trucs blijft jouw tuin groen, schoon en zonder kattenpoep. Jij blij, kat blij, buren blij.