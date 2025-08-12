Italiaanse sporter overlijdt tijdens Wereldspelen in China

CHENGDU (ANP/DPA) - De Italiaanse sporter Mattia Debertolis is overleden na zijn deelname aan de Wereldspelen in het Chinese Chengdu. De 29-jarige Debertolis werd vrijdag bewusteloos gevonden tijdens het onderdeel oriëntatieloop en overleed vier dagen later. De snelle medische hulp die hij had gekregen, bleek onvoldoende.

De organisatoren en overkoepelende sportbond gingen niet in op de doodsoorzaak van Debertolis. Tijdens de oriëntatieloop, waarbij deelnemers zo snel mogelijk met een kaart en kompas een route moeten afleggen, was het boven de 30 graden.

De organisatoren lieten weten dat ze "diep getroffen waren door de tragedie en oprecht meeleven met de familie en vrienden van de atleet en de hele oriëntatieloopgemeenschap".

De vierjaarlijkse Wereldspelen combineren 34 niet-olympische sporten, zoals ook korfbal en biljarten. Het evenement duurt tot en met 17 augustus.