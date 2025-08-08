Noorwegen wil nieuwe boorvergunningen voor olie en gas verlenen

OSLO (ANP/RTR) - Noorwegen bereidt een nieuwe ronde vergunningen voor boringen naar olie en aardgas bij de Noorse kust voor. Dit meldt de Noorse minister van Energie vrijdag. Het is de eerste aanbieding van nieuwe boorvergunningen in onontgonnen gebieden sinds 2021.

In een verklaring zei energieminister Terje Aasland dat Noorwegen met deze maatregel een langetermijnleverancier van olie en gas aan Europa zal blijven. Wanneer de nieuwe vergunningen kunnen worden verleend, werd niet duidelijk. Het land heeft veel verouderde velden, waardoor de productie volgend decennium zou afnemen als er geen nieuwe locaties bijkomen.

Het land is sinds de invasie in Oekraïne in 2022 de belangrijkste gasleverancier van Europa. Noorwegen produceert het equivalent van zo'n vier miljoen vaten olie per dag, waarvan ongeveer de helft in de vorm van aardgas.