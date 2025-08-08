ECONOMIE
WSJ: regering VS bereidt beursgang hypotheekverstrekkers voor

Economie
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 21:18
anp080825159 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De regering van Donald Trump bereidt een beursgang van hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac voor, melden ingewijden aan The Wall Street Journal (WSJ). Mogelijk kunnen de aandelen van de door de overheid gecontroleerde hypotheekreuzen dit jaar al verhandeld worden.
De hypotheekverstrekkers zouden volgens de bronnen samen gewaardeerd kunnen worden op ongeveer 500 miljard dollar (zo'n 429 miljard euro) of meer. De verkoop van 5 tot 15 procent van hun aandelen levert naar verwachting circa 30 miljard dollar op.
Fannie Mae en Freddie Mac moesten in 2008 door de Amerikaanse overheid worden gered om de ondergang van de bedrijven te voorkomen. Washington worstelt al jaren met de vraag wat er met de hypotheekverstrekkers moet gebeuren. Pogingen van het Congres om de bedrijven te verzelfstandigen zijn mislukt vanwege zorgen over de impact op hypotheekkosten en de inzet van de bedrijven voor betaalbare huisvesting.
