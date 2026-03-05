NS boekt voor het eerst sinds 2019 winst met vervoeren passagiers

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben vorig jaar voor het eerst sinds 2019 weer winst gemaakt met het vervoeren van passagiers. De spoorvervoerder dankte dat resultaat aan prijsverhogingen voor treinkaartjes en abonnementen, een lichte toename van het aantal passagiers en kostenbesparingen.

Die combinatie zorgde voor een bescheiden plus van 11 miljoen euro. Het is het onderliggende resultaat uit de bedrijfsactiviteiten van de NS, zonder eenmalige mee- of tegenvallers. In 2024 ging het nog om een verlies van 141 miljoen euro.

Ondanks de winst noemt de NS het resultaat onvoldoende om financieel gezond te zijn. Tijdens de coronapandemie stortte het aantal passagiers in. Nog steeds reizen minder mensen met de trein dan voor de virusuitbraak, doordat thuiswerken ingeburgerd is geraakt.

Investeren treinstellen

Jarenlang kwam daardoor minder geld binnen bij NS dan eruit ging. Tegelijkertijd gaf de staatsdeelneming jaarlijks honderden miljoenen euro's uit om te blijven rijden en te investeren in treinstellen, personeel en stations. De schulden zijn daardoor opgelopen tot ruim 1,2 miljard euro.

NS benadrukt in zijn jaarverslag daarom dat het nodig is om winst te blijven maken met zijn belangrijkste activiteiten. Het bedrijf is bezig met een programma om 200 miljoen euro aan structurele kostenbesparingen door te voeren, waarvan vorig jaar 60 miljoen is behaald. De NS wil onder andere met minder kantoormedewerkers verder en de kosten voor IT en advies verlagen.

Minder vaak staan

NS meldt dat treinen vorig jaar vaker op tijd waren dan een jaar eerder. Ook moesten reizigers in de spits minder vaak staan doordat alle zitplaatsen bezet waren. Volgens de NS komt dit doordat er meer treinstellen beschikbaar waren en meer personeel was aangetrokken. Daarnaast zijn de langdurige snelheidsbeperkingen die de hogesnelheidslijn plagen nu meegenomen in de dienstregeling.

Vorig jaar kwam ruim 85 procent van de treinreizen met minder dan 3 minuten vertraging aan, waarbij ook uitval van treinen is meegerekend. Daarmee voldoet de NS aan de 'bodemwaarde' die met de overheid is afgesproken in de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet. Het ligt nog wel onder de streefwaarde voor 2029. Die bepaalt of de NS dat jaar voor deze prestatie een bonus krijgt of juist een geldbedrag moet afstaan.

De NS noemt de prestaties goed, maar waarschuwt dat reizigers de komende tijd last kunnen krijgen van de vele werkzaamheden die spoorwegbeheerder ProRail moet uitvoeren. Dit gebeurt namelijk steeds vaker overdag en op werkdagen.