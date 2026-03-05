Vrouwelijke rechters gediscrimineerd door lager salaris

UTRECHT (ANP) - Vrouwen die rechter wilden worden, zijn in het verleden gediscrimineerd, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Toen de vrouwen werden benoemd tot rechter in opleiding kregen ze een lager salaris dan mannen in dezelfde functie. Volgens het college is dat verschil niet gerechtvaardigd. De uitspraak is niet bindend.

De zaak was aangespannen door vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann. Uit onderzoek kwam naar voren dat het loon voor mannelijke rechters in opleiding ongeveer 3,5 procent hoger was dan het salaris van vrouwelijke aanstaande rechters. In de jaren na de aanstelling werd het verschil tussen de geslachten alleen maar groter.

Het verschil gold tussen 1994 en 2023. Bij de aanstelling van rechters in opleiding keek de Staat toen naar hun laatstverdiende salaris. Het nieuwe loon werd daarop gebaseerd. Als mensen er financieel op achteruit zouden gaan, wilden ze misschien geen rechter worden, was de angst. Het college vindt dat de Staat ook het salaris had kunnen verhogen, zodat er geen onderscheid was.

Laag laatstverdiend salaris

Het laatste salaris zegt ook niets over wat iemand bijdraagt in een nieuwe functie, aldus het college. "Denk bijvoorbeeld aan een jurist met vijftien jaar werkervaring in de sociale advocatuur en een laag laatstverdiend salaris, en een jurist uit de commerciële advocatuur met zes jaar werkervaring met een hoger laatstverdiend salaris."

Mensen die door de opleiding tot rechter komen, kunnen worden benoemd tot rechter. Dan is er nauwelijks nog verschil in salaris tussen mannen en vrouwen. Daar is volgens het college dus geen sprake van discriminatie.